В "Артек" отправились 27 одаренных детей из Луганска

Всего летом 2023 года планируют отправить на отдых в детские лагеря российских регионов около 17 тыс. детей из ЛНР

ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. 27 одаренных детей из Луганска отправились в Международный детский центр "Артек" на отдых, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"27 талантливых и одаренных юных горожан отправились на отдых в Международный детский центр "Артек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за лето планируется отправить на отдых в детские лагеря других регионов России порядка 17 тыс. детей из ЛНР. Более 100 из них отправятся в федеральные детские центры "Артек", "Орленок", "Алые паруса" и "Океан".