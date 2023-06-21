Киевляне сообщили о получении рассылки с уведомлением об отключении света

Киевская городская военная администрация ранее заявила, что авария на электросетях в городе оставила без энергоснабжения 100 тыс. потребителей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Жители Киева сообщили ТАСС, что получают уведомления об отключениях электричества по графику.

"Пропадает свет на несколько часов, получили рассылку с информацией о возвращении веерных отключений света, графиков отключений по районам", - сказал один из очевидцев.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила, что авария на электросетях в Киеве оставила без энергоснабжения 100 тыс. потребителей. В компании "ДТЭК" уточнили, что экстренные отключения электричества происходят в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов столицы Украины, а также в Бучанском районе Киевской области.

Во вторник также сообщалось, что многие районы Киева остались без света. Позднее компания "Укрэнерго" заявила, что аварийное обесточивание четырех высоковольтных подстанций в Киеве привело к отключению от электричества 75 тыс. потребителей, электроэнергию пришлось поставлять по резервным линиям.