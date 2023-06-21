В Москве открыли памятник российскому иммунологу Хаитову

Авторы монумента - студия Согоян - заслуженные художники России и Армении Микаэль и Ваге Согоян

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Памятник академику РАН, советскому и российскому иммунологу Рахиму Хаитову открыли в среду на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, Рахим Мусаевич - это глыба, это человек, вся жизнь которого была посвящена и медицине, и медицинской науке, и его ученикам. <…> Остаются вакцины, лекарства, печатные труды и люди, которые в сердце несут память о совершенно фантастическом, замечательном человеке. Я счастлива, что так судьба распорядилась, что мы могли поработать вместе", - сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Как отметил сын Хаитова, член-корреспондент РАН, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов, смерть ученого стала невероятной утратой для российской науки. "Идея о памятнике возникла у нас, наверное, практически [с того момента], как мы провели похороны, наверное. Конечно, потому, что память об отце должна жить, должна быть вечной", - добавил он.

Авторы памятника - студия Согоян - заслуженные художники России и Армении Микаэль и Ваге Согоян.

Памятник представляет собой надгробную стелу. В ее нише на постаменте-капители размещен бронзовый портрет Хаитова. Как отметил Микаэль Согоян, слова которого приводит пресс-служба студии, в стилистике памятника также отражена связь ученого с Узбекистаном (Хаитов - уроженец Узбекской ССР). Это элементы зодчества Средней Азии - арочные решения, торцевые углубления, добавил Согоян.

Хаитов - советский и российский иммунолог, доктор медицинских наук, профессор. Он занимал должности главного внештатного аллерголога-иммунолога Минздрава России и завкафедрой клинической аллергологии и иммунологии МГМСУ. В 1988-2015 годы Хаитов возглавлял Институт иммунологии ФМБА России и был бессменным научным руководителем. Под руководством Хаитова созданы и разработаны вакцины и лекарства нового поколения. Среди них - препарат для терапии коронавирусной инфекции "Мир-19". Он умер 11 марта 2022 года на 79-м году жизни.