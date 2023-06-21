В Москве началось голосование в рамках нового сезона программы "Московское кино в школе"

Проголосовать может любой желающий до 21 августа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Жители столицы смогут выбрать фильмы для нового сезона программы "Московское кино в школе", принять участие в голосовании можно будет до 21 августа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Жителей столицы приглашают проголосовать за фильмы, которые будут смотреть учащиеся образовательных организаций в рамках программы "Московское кино в школе". В следующем учебном году дети традиционно познакомятся с девятью картинами, являющимися классикой отечественного кинематографа. В каждой номинации участникам необходимо выбрать один фильм из пяти представленных", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в категории "Экранизация литературных произведений" - советские кинокартины, в основу которых легли творения русских классиков. Здесь голос можно отдать, например, за "Капитанскую дочку", "Барышню-крестьянку" или "Ревизора". В номинации, посвященной фильмам-сказкам, представлены "Садко", "Морозко", "Сказка о царе Салтане", а среди комедий - "Семь нянек", "Укротительница тигров" и другие.

Из приключенческих картин дети и взрослые могут выбрать "Землю Санникова" или "Смелых людей", а из музыкальных киношедевров - "Обыкновенное чудо", "Мэри Поппинс, до свидания" или "Пеппи Длинныйчулок". В новом учебном году школьники посмотрят фильм о человеке, с биографией которого они знакомятся на уроках. Это может быть "Суворов", "Чапаев" или "Михайло Ломоносов".

"В номинации "Кино о школе" можно проголосовать, например, за "Аттестат зрелости", "Друг мой, Колька" или "Доживем до понедельника", а в категории "Семейная картина" - за "Шумный день", "Однажды двадцать лет спустя" или "Дом, в котором я живу". В рамках образовательной программы школьникам всегда показывают картины, посвященные Великой Отечественной войне. В этот раз в шорт-лист включены "Сын полка", "Юнга Северного флота", "Летят журавли" и другие", - перечислили в пресс-службе.

Отдать свой голос может любой желающий до 21 августа. Фильмы шестого сезона программы "Московское кино в школе" станут известны в конце лета. Традиционно каждый показ картины будет сопровождаться рассказом о ее создании и последующим обсуждением, к которому присоединятся режиссеры, актеры, продюсеры и критики.