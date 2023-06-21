Конференция ЛДПР почтила минутой молчания память погибших в СВО москвичей

С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Участники конференции московского отделения ЛДПР по выдвижению кандидата от партии на пост мэра Москвы в среду почтили память москвичей, которые погибли в ходе специальной военной операции.

"Есть те, кто сегодня героически сражаются и бьются на полях специальной военной операции. Но мне важно, чтобы сейчас мы вспомнили тех москвичей, которые не вернутся домой. Объявляю минуту молчания", - обратился к делегатам вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, выдвинутый незадолго до этого кандидатом в мэры от либерал-демократов. После этого все присутствующие встали со своих мест.

В своем выступлении политик пообещал, что в случае избрания мэром будет "служить верой и правдой бойцам и их семьям".