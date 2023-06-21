Кабмин не поддержал проект о введении уполномоченного по защите людей с инвалидностью

В отзыве говорится, что законопроект дублирует действующие нормы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов и сенаторов от ЛДПР о введении в РФ уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью и ветеранов, в кабмине указали, что инициатива дублирует существующие нормы. Отзыв на законопроект размещен в думской базе данных.

Предполагалось, что новый уполномоченный займется защитой прав и законных интересов людей с инвалидностью и ветеранов, будет содействовать развитию соответствующих институтов, взаимодействовать с общественными организациями инвалидов и общественными организациями ветеранов, участвовать в формировании государственной политики в этой сфере.

"В настоящее время в рамках проводимой социально ориентированной государственной политики деятельность по защите прав инвалидов и ветеранов в Российской Федерации осуществляется системно на федеральном и региональном уровнях уполномоченными органами и должностными лицами. <…> Учитывая изложенное, а также то, что предлагаемые изменения приведут к дублированию основных задач и функций уже существующих институтов, дополнительного регулирования данного вопроса не требуется", - говорится в заключении кабмина.

В частности, отмечается в документе, в соответствии с законом "Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" на омбудсмена возложено обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, в том числе людей с инвалидностью и ветеранов, рассмотрение их жалоб на государственные органы и органы местного самоуправления, а также выполнение других задач. Решение аналогичных вопросов защиты прав и интересов детей-инвалидов осуществляется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, добавили в кабмине.