В Москве началось ежегодное голосование за лучшие проекты строительства и реставрации

В конкурсе принимают участие 124 проекта

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ежегодное голосование за лучшие проекты в сфере строительства и реставрации началось на портале "Активный гражданин". В конкурсе принимают участие 124 проекта, которые были реализованы в Москве в 2022 году, сообщили в среду в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

"Горожане будут выбирать своих фаворитов наряду с Городской конкурсной комиссией. Такое голосование проходит в Москве уже девятый раз. При подведении итогов голоса москвичей, полученные на всех площадках, суммируются. Большинством голосов определяются победители открытого общегородского голосования в каждой номинации", - значится в сообщении.

Голосование состоится в шести частях - первые три уже открыты в проекте "Активный гражданин". В них представлены поликлиники, спортивные центры, школы, детские сады, а также многоквартирные дома категории "стандартное жилье" и повышенной комфортности, которые были построены или отреставрированы в прошлом году.

Всего в список конкурса вошли 12 номинаций, самая многочисленная - "Многоквартирные дома повышенной комфортности", в ее составе 33 проекта. Вторая по популярности - "Строительство многоквартирных домов категории "стандартное жилье", в номинации представлен 21 проект. "Новой номинацией конкурса в этом году стала номинация "Лучший реализованный проект строительства парков и общественных пространств". В ней принимают участие 9 проектов", - отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в конкурсе есть объекты лечебно-оздоровительной сферы (5 номинантов), улично-дорожной сети (5 номинантов), метрополитена и железнодорожного транспорта (4 номинанта), спортивного назначения (6 номинантов), учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения (15 номинантов), культурно-просветительского назначения (7 номинантов), проекты реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования (12 номинантов), офисные здания и деловые центры (4 номинанта), многофункциональные комплексы и торговые центры (3 номинанта).

Левкин добавил, что победителей конкурса объявят в августе - в преддверии Дня строителя. Финалистов поздравит мэр Москвы Сергей Собянин.