Суд оштрафовал на 4 млн рублей онлайн-кинотеатр Рremier за демонстрацию ЛГБТ

Согласно протоколу, компания не указала маркировку "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей по статье о демонстрации кинофильмов с ЛГБТ без маркировки "18+".Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Суд признал виновным онлайн-кинотеатр Premier по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) и назначил компании наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", - сказали в суде.

Согласно протоколу, компания не указала маркировку "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник". При этом прокатчик поставил ограничение "16+", но доступ к фильмам получили все подписчики.

Как сказано в материалах дела, в указанных фильмах содержатся сцены с демонстрацией и описанием гомосексуальных отношений. Компания вину не признает.