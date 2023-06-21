Второй вестибюль действующей станции БКЛ метро Москвы "Печатники" готов более чем на 50%

Строящийся объединенный вестибюль обеспечит вход на станцию Большого кольца со стороны улицы Гурьянова

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Готовность монолитных конструкций объединенного вестибюля, который обеспечит вход на действующую станцию "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) московсокого метрополитена и пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии (ЛДЛ), оценивается в 56%. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На введенной в этом году станции "Печатники" БКЛ продолжается строительство второго вестибюля - ведется сооружение фундамента для переустройства входной группы, продолжается монтаж металлического перекрытия наземного уровня вестибюля", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба.

Заммэра добавил, что на станции БКЛ "Печатники" предусмотрены два вестибюля - первый входной вестибюль, который позволяет пассажирам попасть на станцию БКЛ и перейти на платформу Печатники МЦД-2 с Шоссейной улицы, был открыт для пассажиров в составе первого пускового этапа. Строящийся объединенный вестибюль обеспечит вход на станцию Большого кольца со стороны улицы Гурьянова.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" - генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро, а также один из операторов программы развития сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) столицы) Юрий Кравцов уточнил, что строящийся вестибюль расположен на месте бывшего эвакуационного выхода со станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро.

"Над платформой станции "Печатники" ЛДЛ возводятся основные конструкции нового помещения для инженерного оборудования электрощитовых и вентиляционных шахт, попадающих под демонтаж. На прежнем месте будет устроена пассажирская зона с турникетами. Также в рамках строительства нового вестибюля проводится реконструкция лестничного спуска на платформу станции Люблинско-Дмитровской линии метро", - добавил он.

Так, на базе станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро создается ТПУ, который объединяет две станции метро, железнодорожную платформу и автобусные маршруты, резюмировали в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.