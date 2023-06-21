Путин поздравит Собянина с днем рождения по телефону

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравит мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

"Точно могу сказать, что как минимум по телефону он его поздравит", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Говоря о том, что бы мог подарить президент мэру Москвы, Песков не смог ответить точно: "Здесь я не знаю точно, поэтому не могу ответить на этот вопрос".

Пресс-секретарь президента отметил, что "успехи Сергея Семеновича как руководителя Москвы очевидны". "Один из [лучших], если не лучший, город мира, который стремительно развивается, при чем не только с точки зрения физической красоты, но и с точки зрения финансового потенциала, промышленного потенциала, туристического потенциала, поэтому здесь оценка совершенно очевидна", - сообщил он.