Собянин открыл два участка южного направления Московского скоростного диаметра

Открытие этой магистрали позволит улучшить транспортное обслуживание юго-восточных районов Москвы - Печатники, Люблино, Марьино, Текстильщики

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл два участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 "Курьяново".

"Южное направление Московского скоростного диаметра - самый главный транспортный объект, который сейчас находится в строительстве и, пожалуй, за всю историю транспортного дорожного строительства в Москве один из самых сложных. Общая строительная протяженность - около 100 км, 55 искусственных сооружений, эстакады, тоннели. <...> Чтобы построить такие сооружения, конечно, требуется высокий профессионализм, огромные затраты труда. Тем не менее южное направление строится высокими темпами. На сегодняшний день готовность уже 70%. И я надеюсь, что к осени все южное направление Московского скоростного диаметра будет построено. Сегодня запускаем два участка", - сказал Собянин.

Шестиполосная трасса длиной порядка 6,5 км (по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы) берет начало вблизи пересечения Шоссейного проезда и Шоссейной улицы, далее проходит по территории района Печатники вдоль путей МЦД-2 до микрорайона Курьяново.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство двух участков южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 "Курьяново" было начато в ноябре 2019 года и завершено в июне 2023 года - на шесть месяцев раньше срока по контракту.

Открытие этой магистрали позволит улучшить транспортное обслуживание юго-восточных районов Москвы - Печатники, Люблино, Марьино, Текстильщики - с общим числом жителей порядка 650 тыс. человек. Также благодаря этой магистрали будет обеспечена транспортная доступность развивающейся территории бывшей промзоны "Курьяново" и зоны перспективного развития "Южный порт". "После открытия новой магистрали, по данным аналитиков ЦОДД, в утренний час пик снизится нагрузка на Шоссейную улицу (до 32%), улицу Полбина (до 23%), Люблинскую улицу (до 13%), Краснодонскую улицу (до 10%)", - сообщили в мэрии.

Основной участок МСД был введен в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Строительство южного направления диаметра внутри МКАД будет завершено до 2023 года. "После открытия южного участка поток машин на МСД вырастет до 460 тыс. в сутки, новая магистраль войдет в топ-3 по интенсивности движения", - добавили в пресс-службе мэра и правительства столицы.