21 июня, 09:37

На северо-востоке Москвы оборудовали парковку на месте снесенных гаражей

На объекте могут парковаться 75 автомобилей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бесплатную парковку оборудовали на Енисейской улице в Москве на месте снесенных ранее гаражей. Об этом сообщает в среду префектура Северо-Восточного административного округа столицы.

"На Енисейской улице возле жилого дома 2, корп. 2, где также находится отделение женской консультации №12 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, на месте 106 старых гаражей обустроили бесплатную автостоянку", - сказали в префектуре со ссылкой на замглавы управы Бабушкинского района Юлию Кожедуб. В частности, на территории уложили новый асфальт, сделали разметку. "Теперь здесь могут парковаться 75 автомобилей, причем шесть мест предназначены для инвалидов, рядом уложили газон, скоро смонтируют фонари", - уточнили в префектуре. 

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© Информационное агентство ТАСС
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