В Новосибирске около 8 тыс. школьников примут участие в общегородском выпускном

Мероприятие пройдет 23 июня на набережной Оби

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Около 8 тыс. школьников примут участие в едином городском выпускном "Время первых", который впервые пройдет в допандемийном формате 23 июня. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

"Мы рассчитываем в этом году примерно на участие 8 тыс. выпускников. Все они приглашены", - сказал он.

Ахметгареев рассказал, что выпускной пройдет на набережной Оби в вечернее время. Для прохода на мероприятие будет организована пропускная система. В целях безопасности всех входящих будут досматривать. Продажу алкоголя во время проведения выпускного ограничат.

Школьников поздравит уроженка Новосибирска, космонавт-испытатель Анна Кикина, а также руководство области и города. Кроме этого, планируется праздничная программа с участием местных коллективов и артистов. Завершится празднование фейерверком.