Фотовыставка "Вне поля зрения" открылась в здании Южного речного вокзала в Москве

Выставка продлится до 20 июля, вход свободный

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Выставку фотографий, посвященную объектам транспортной инфраструктуры столицы, открыли в среду на Южном речном вокзале Москвы. Экспозиция будет доступна для посещения в течение месяца, сообщила пресс-служба "Мосгортранса".

"В здании Южного речного вокзала открыли выставку фотографий Андрея Белкова "Вне поля зрения". <...> Андрей Белков - призер международных конкурсов, его работы выставлялись на крупнейших европейских ярмарках", - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 20 июля, вход на нее свободный. "Мы приглашаем всех на Южный речной вокзал посетить фотовыставку "Вне поля зрения", которая позволит взглянуть на объекты транспортной инфраструктуры города совершенно под другим углом", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Он отметил, что Южный речной вокзал - не только крупный транспортный узел, но и современное общественное пространство. С момента открытия в апреле этого года там провели 55 бесплатных мероприятий.