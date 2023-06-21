В Крыму село Ишунь получило статус населенного пункта воинской доблести

Председатель Госсовета региона Владимир Константинов сообщил, что в годы Великой Отечественной войны в этих окрестностях проходили ожесточенные бои

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым в среду принял в окончательном чтении законопроект о присвоении селу Ишунь Красноперекопского района республиканского звания "Населенный пункт воинской доблести", сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"На сессии Государственного совета приняли решение о присвоении селу Ишунь Красноперекопского района почетного звания Республики Крым "Населенный пункт воинской доблести". Ранее в ходе нашей рабочей поездки в село с такой просьбой ко мне обратились местные жители. <...> В годы Великой Отечественной войны в окрестностях Ишуни проходили ожесточенные бои, этот населенный пункт - форпост нашего полуострова на его северных рубежах", - говорится в сообщении.

В Крыму это второй населенный пункт, удостоенный почетного звания, которое было учреждено в 2019 году. В 2022 году звание "Населенный пункт воинской доблести" был присвоен Армянску.