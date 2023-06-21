В России готовят программу обучения детей по минно-взрывным травмам

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская сообщила, что риски таких проблем ожидаются после освобождения территорий в рамках специальной военной операции

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фонд защиты детей совместно с Минобороны РФ разрабатывает программу просвещения детей по минно-взрывным травмам. Об этом сообщила в среду директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

"У нас уже есть предложения, в том числе план мероприятий. Фонд защиты детей, которым сейчас руководит Дмитрий Альбертович Лиханов, совместно с Минобороны будет готовить программу просвещения для детей по минно-взрывным травмам и вообще по минам", - сказала она на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Она отметила, что риски таких проблем ожидаются после освобождения территорий в рамках специальной военной операции.

Кроме того, по словам Фальковской, сейчас Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) готовит программу по комплексной психолого-педагогической реабилитации детей - свидетелей военных действий. "Те дети, которые вынуждены в укрытиях находиться, причем это дети и в новых субъектах РФ, и те дети, которые проживают на приграничных территориях. Значительная часть задач носит упреждающий профилактический характер, и это говорит о том, что мы будем работать не только на устранение последствий, но и в большей степени будем вкладываться в недопущение и нивелирование угроз", - отметила она.