На Ленинградском шоссе в Москве заменят более 82 тыс. кв. м асфальтового покрытия

Ремонт необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Замену асфальта на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до ТТК, включая дублеры, проведут в Москве до конца июля. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Приступили к замене асфальта на участке Ленинградского проспекта. Работы проходят на участке магистрали от Белорусского путепровода до ТТК, включая дублеры. Более 250 специалистов при помощи 130 единиц техники обновят свыше 82 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия", - говорится в публикации.

Уточняется, что ремонт необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна - последний раз обновление дорожного покрытия на этом участке проводилось в 2018 году.

"Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения. Планируем завершить их до конца июля", - заверили в комплексе городского хозяйства.

В этом году планируют отремонтировать еще несколько участков Ленинградского проспекта - от ТТК до Волоколамского тоннеля, дублер от дома 71А до улицы Маршала Шапошникова. Общая площадь обновленного покрытия составит почти 230 тыс. кв. м.

"Ленинградский проспект в САО пролегает через четыре района столицы - Беговой, Аэропорт, Хорошевский, Сокол. Его протяженность - 5,6 км", - говорится в сообщении.