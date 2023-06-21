Госдума приняла закон о создании единой информационной платформы в социальной сфере

Она автоматизирует выдачу социальных выплат благодаря межведомственному взаимодействию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (ГИС "ЕЦП"), которая автоматизирует выдачу социальных выплат благодаря межведомственному взаимодействию.

Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы в феврале 2022 года правительством РФ. Платформа автоматизирует процессы обеспечения граждан пенсией, мерами социальной защиты и проведения медико-социальной экспертизы. Документом предусмотрено, что в ГИС "ЕЦП" будут внесены сведения о гражданах и их трудовой деятельности. Взаимодействие с гражданами будет осуществляться через портал "Госуслуги".

Единая цифровая платформа создается в целях "обеспечения процессов осуществления федеральным органом исполнительной власти <…>, Фондом пенсионного и социального страхования РФ, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы функций и предоставления услуг", "автоматизации процессов предоставления мер социальной защиты (поддержки), проведения медико-социальной экспертизы, учета мероприятий по реабилитации (абилитации) инвалидов и детей-инвалидов, в том числе по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и предоставлению им услуг, а также учета мероприятий по реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", - говорится в тексте закона.

Кроме того, в ГИС "ЕЦП" будут регистрироваться решения об отнесении граждан к категориям, имеющим право на социальную защиту: это пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, многодетные семьи, ветераны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда. Также на платформе будут содержаться сведения о бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, гетто, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, детях-сиротах, инвалидах.