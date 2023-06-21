Выставку "Москва-река. Московское золотое кольцо" представили на Северном речном вокзале

Посетители смогут узнать об истории речных маршрутов, эволюции пассажирских судов до момента появления первого электросудна, а также о роли речных вокзалов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы представил новую выставку на цокольном этаже Северного речного вокзала, приуроченную к запуску электросудов в Москве. "Москва-река. Московское золотое кольцо" рассказывает об исторической роли главной водной артерии столицы в развитии инженерной мысли, судостроения и туризма, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

"Сегодня речной транспорт столицы переживает второе рождение. Этому и посвящена выставка "Москва-река. Московское золотое кольцо" Музея транспорта Москвы. Экспозицию подготовили к запуску электросудов по Москве-реке. Посетители смогут узнать об истории речных маршрутов, эволюции пассажирских судов до момента появления первого электросудна, истории и роли речных вокзалов", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Открытие выставки состоялось на цокольном этаже Северного речного вокзала, а с 1 июля 2023 года она будет доступна в зале ожидания. Вход бесплатный. Северный речной вокзал расположен по адресу: метро "Речной вокзал", Ленинградское шоссе, 51. Время работы - с 08:00 до 20:00.

Столетний маршрут

"Выставка Музея транспорта Москвы "Москва-река. Московское золотое кольцо" рассказывает о развитии речных перевозок почти за 100 лет: от особенностей трех типов судов, которые были спроектированы специально к открытию канала Москва - Волга в 1936 году, до появления электросудов. Это современная отечественная разработка, которая займет почетное место в истории российского судостроения", - отметила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в музее, на выставке раскрывается принцип триединства "маршрут - технология - место". "Место" открывает посетителям историю Северного речного вокзала, "технология" - эволюцию отечественного судостроения, а "маршрут" - историю речных маршрутов и уникальность круиза "Московское золотое кольцо". На выставке представлены масштабные модели судов, архивные фотографии и видеохроника, инфографика, туристические схемы и другие артефакты, связанные с судоходством.

Макеты судов для выставки были предоставлены Московским городским детским морским центром им. Петра Великого, ПАО "Московское речное пароходство" и Музеем истории завода "Красное Сормово".

"Посетители выставки окажутся в роли пассажиров и познакомятся с особенностями речных прогулок прошлого и настоящего. Подобная ретроспектива открывает неожиданные и приятные параллели с современностью: в 1959 году был введен кольцевой маршрут "Московская кругосветка", который возродится в 2023 году под новым названием: "Московское золотое кольцо", - резюмировали в музее.