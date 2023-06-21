В Петербурге ожидаются ливни с грозами и жара до 30 градусов

По данным главного синоптика города Александра Колесова, осадков во второй декаде июня не было совсем, такого не происходило с 1986 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Тридцатиградусная жара, ливни, местами грозы и град прогнозируются в Санкт-Петербурге 22 июня. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"В Санкт-Петербурге завтра ждем плюс 28-30 градусов. У Финского залива, как обычно, будет прохладнее, но вся восточная и южная часть города может прогреться до плюс 30 градусов", - написал синоптик.

По его словам, кратковременные дожди, ливни, местами грозы и град, с усилением ветра при грозах до 15-20 м/с пройдут по территории Ленинградской области и - во второй половине дня - в Петербурге.

Прохождение атмосферного фронта принесет понижение температуры воздуха. В последующие двое суток, 23 и 24 июня, максимальная температура в Санкт-Петербурге составит плюс 20-23 градусов, будут наблюдаться кратковременные дожди.

По данным синоптика, осадков во второй декаде июня в Петербурге не было совсем. "Такого не наблюдалось очень давно, с 1986 года", - добавил он.

Как отмечается в Telegram-канале правительства города, чтобы охладить горячий асфальт, специалисты дорожных предприятий поливают магистрали прохладной водой. "Это также помогает остудить и насытить влагой воздух. Поливку чередуют с работами по очистке улиц от пыли и загрязнений", - говорится в сообщении.