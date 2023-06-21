На северо-востоке Москвы началось строительство детсада на 220 мест

В учреждении будут работать психологи и логопеды, предусмотрены отдельные помещения для занятий спортом, музыкой и развивающих кружков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Строительство детского сада на 220 мест в составе жилого комплекса "Полярная 25" началось в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы, сообщила в среду пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор оформил всю необходимую документацию для начала работ на выделенном участке. Здание переменной этажности от двух до трех этажей возведут вблизи строящихся корпусов 2.1-2.3 на территории нового жилого квартала в районе Южное Медведково. Детский сад рассчитан на 220 мест и сможет принять девять групп воспитанников", - приводятся слова председателя комитета Игоря Войстратенко.

Площадь объекта - около 4,4 тыс. кв. м. После того как садик построят и введут в эксплуатацию, он будет передан городу. В детском саду будут работать психологи и логопеды, предусмотрены отдельные помещения для занятий спортом, музыкой и развивающих кружков. Окна игровых и спален будут выходить в сад, а не на улицу, чтобы снизить шум. За счет увеличенных оконных проемов застройщик сделает помещения, где дети проводят большую часть дня, максимально светлыми. На первом этаже запроектированы выходы к игровым площадкам, на которых запланированы не только привычные навесы, но и элементы для развития, экспериментов и активных игр.

Председатель Мосгосстройнадзора подчеркнул, что на каждом этапе сооружения детского сада будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия. Инспекторы уже составили индивидуальную программу проверок после того, как застройщик направил извещение о начале строительно-монтажных работ. К выездным проверкам привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз для проведения лабораторно-инструментальных исследований возводимых конструкций и материалов.