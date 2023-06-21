Источник сообщил об отсутствии вопросов к соблюдению договора об экспонировании "Троицы"

Собеседник в том числе прокомментировал сообщения о температурно-влажностном режиме, в котором сейчас хранится икона

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Соблюдение договора между представителями Государственной Третьяковской галереи и храма Христа Спасителя (ХХС) об экспонировании иконы "Троица" Андрея Рублева в храме не вызывает ни у кого никаких вопросов. Об этом заявил в среду ТАСС источник в Русской православной церкви, комментируя в том числе сообщения о температурно-влажностном режиме, в котором сейчас хранится икона.

Генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И.Э. Грабаря Дмитрий Сергеев ранее в среду сообщил ТАСС, что температурный режим для иконы "Троица" в храме Христа Спасителя поддерживается в пределах нормы, есть некоторое отклонение по уровню влажности, но критических угроз для сохранности памятника в настоящее время не наблюдается. По словам Сергеева, ожидаемые сроки реставрации иконы могут увеличиться в процессе, поскольку работа очень масштабная и сложная, и она может занять больше года. Также он сообщил, что в центре Грабаря рассматривают вариант консервации "Троицы", однако "это должны определять специалисты".

"Коль скоро пока еще никто не обратился в суд, то мы исходим из того, что соблюдение договора не вызывает никаких правовых вопросов", - сказал источник, отвечая на вопрос о том, соблюдаются ли условия договора по экспонированию иконы в храме.

По его словам, Русская православная церковь готова обеспечить полную сохранность древнего образа. "Верующие люди, иерархи нашей церкви, совершенно едины во мнении, <...> что ценностям, подобным иконе "Троица" Андрея Рублева, должна быть обеспечена полная сохранность", - сказал источник.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли продление пребывания иконы в храме Христа Спасителя после 19 июля, собеседник агентства отметил, что нужно "исходить из того, что есть решение главы государства о передаче иконы", которым "выражена совершенно определенная политическая воля". "Это то, что церковные ценности, которые были незаконно изъяты в свое время во время богоборческих гонений, - нормальный процесс, они должны возвращаться. Это нормальный процесс, и он идет уже 30 лет. И никто, я думаю, не собирается направление этого процесса пересматривать", - добавил источник.