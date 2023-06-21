В Москве прошел финал конкурса "Студенческий лидер Москвы"

По результатам мероприятия двое лучших участников будут представлять город на этапе Центрального Федерального округа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. В финале конкурса "Студенческий лидер Москвы" приняли участие 10 представителей столичных вузов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе проектного офиса "Молодежь Москвы".

"Завершился финал "Студенческого лидера Москвы". 10 представителей столичных вузов, наиболее ярко проявивших себя в общегородском этапе конкурса, приняли участие в нем. В течение трех дней они доказывали, что достойны этого звания. По результатам конкурса двое лучших участников будут представлять город на этапе Центрального Федерального округа", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что "Студенческий лидер" - это ежегодный всероссийский конкурс для представителей студенческого и профсоюзного актива. Студентам предстоит продемонстрировать навыки публичного выступления, знания законодательства в сфере образования и проектной деятельности и другие компетенции. Конкурс помогает готовить высокопрофессиональных лидеров, способных грамотно представлять интересы студенчества не только в университетах, но и в органах власти.

В этом году конкурс "Студенческий лидер Москвы" впервые прошел на общегородском уровне. Участниками конкурса стали представители профсоюзов и активных студенческих объединений ведущих вузов столицы. В рамках заочного этапа 55 представителей вузов соревновались в двух испытаниях: "Профтест" и "Правовое ориентирование". В очном этапе конкурсанты должны были показать свои способности не менее чем в двух испытаний по направлениям: "Автопортрет", "Блиц", "Два к одному" и "Управленческие поединки".

"Два победителя московского финала теперь представят столицу на окружном этапе конкурса "Студенческий лидер". Лучшие участники Центрального Федерального округа встретятся в начале июля в городе Орле, где будут защищать честь своего региона. Организаторами конкурса выступают активисты и работники профорганизации Московского политехнического университета, и команда профсоюзной организации Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета", - добавили в пресс-службе.