На Кубани участникам СВО, являющимся сиротами, предоставят преимущество в получении жилья

По словам председателя заксобрания края Юрия Бурлачко, мера поддержки будет являться выражением признательности защитникам интересов страны

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии в среду приняли поправки в краевой закон, которыми предусмотрено, что участникам специальной военной операции, которые являются сиротами, предоставят преимущество на получение жилья.

"Проектом предлагается действующий закон Краснодарского края дополнить положением об установлении для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавших участие в специальной военной операции, преимущественным правом на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, включенными в список на обеспечение жилыми помещениями", - прокомментировал законопроект на сессии председатель комитета по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства краевого заксобрания Владимир Лыбанев.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, в свою очередь, отметил, что мера господдержки будет являться своеобразным выражением признательности защитникам интересов страны.

"Будет справедливо, если участники СВО из этой категории получат право на более оперативное получение жилья. Они заслужили это. Там, откуда они вернулись, им приходилось рисковать жизнью, защищая нашу страну. И пусть эта дополнительная льгота для участников специальной военной операции будет выражением той глубокой признательности и уважения, которое испытывает по отношению к ним все наше общество", - заявил Бурлачко.

Ранее в Краснодарском крае ввели несколько мер господдержки: мобилизованным, добровольцам и контрактникам краснодарских подразделений выплачивают по 100 тыс. рублей, семьи военнослужащих и добровольцев освободили от платы за детский сад, школьники до 11 класса получают бесплатное питание, производится компенсация расходов в размере 100 тыс. рублей при газификации домовладений и другие. Членам семей погибших военнослужащих предусмотрена дополнительная материальная помощь в размере 2 млн рублей.