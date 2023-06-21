СФ одобрил закон о бесплатной юридической помощи для защиты прав детей с инвалидностью

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отметила, что закон расширяет перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о праве родителей и представителей детей с инвалидностью получать бесплатную юридическую помощь.

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, закон расширяет перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи. "Теперь бесплатная юридическая помощь будет доступна родителям и представителям детей-инвалидов. Они смогут обратиться в госюрбюро, а также к адвокатам - участникам госсистемы бесплатной юридической помощи за устной и письменной правовой консультацией. Юристы помогут бесплатно составить заявления, жалобы, ходатайства", - сказала сенатор.

Она также обратила внимание, что с этой законодательной инициативой выступило Государственное собрание Башкортостана и депутат Госдумы от региона Рафаэль Манданшин.

"Поддерживаю эту инициативу, так как сама часто выступаю с законодательными предложениями по защите прав и интересов детей-инвалидов. К тому же ко мне часто обращаются мамы особенных детей с вопросами юридического характера, которые они теперь смогут решать по месту жительства", - сказала Рукавишникова.