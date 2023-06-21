Клубы московского долголетия посетили за год более 57 тыс. раз в Зеленограде

Москвичи старше 55 лет занимаются творчеством и спортом, посещают лекции, концерты и театральные постановки, проводят время за интеллектуальными играми и дискуссиями

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Свыше 57 тыс. посещений зафиксировали центры московского долголетия "Зеленоградский" и "Крюково" за год их существования. Об этом сообщает в среду префектура Зеленоградского административного округа столицы.

"Уютные, современные городские клубные пространства живого общения и добрососедства сразу же стали местом притяжения зеленоградцев старшего возраста - за год центры посетили более 57 тыс. раз", - рассказали в префектуре, отметив, что всего в округе расположено два центра долголетия, они открылись год назад.

"Организаторами активностей и хозяевами здесь выступают сами жители города - они организовали 161 клуб, в которых собрали друзей и единомышленников, и мы уверены - это только начало", - добавили в префектуре.

В частности, москвичи старше 55 лет занимаются в таких клубах творчеством и спортом, посещают лекции, концерты и театральные постановки, проводят время за интеллектуальными играми и дискуссиями, участвуют в конкурсах и ведут здоровый образ жизни.