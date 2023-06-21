Совфед одобрил закон о штрафах и аресте за нарушение режима военного положения

Закон также вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Также закон вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа.

За несоблюдение норм, установленных законом "О военном положении", федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ по вопросам военного положения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для граждан устанавливается штраф в размере до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц штраф составит до 2 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток.

За аналогичное нарушение, совершенное с использованием транспортного средства, в качестве дополнительного наказания может быть предусмотрена конфискация этого транспортного средства.

Кроме того, статья 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (задержание транспортного средства) дополняется положением о возможности задержания до оплаты административного штрафа транспорта, на котором регулярные перевозки пассажиров осуществляются без маршрутной карты. Сейчас штраф за подобное нарушение для водителя составляет 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц - 300 тыс. рублей.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.