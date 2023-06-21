Совфед одобрил закон о внеочередном предоставлении мест в школах детям погибших бойцов СВО

Изменения вносятся в закон "О статусе военнослужащих" и "О войсках национальной гвардии РФ"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве детей всех участников спецоперации на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря, а также о внеочередном предоставлении мест в таких учреждениях детям военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО.

Документ в мае внесли в Госдуму члены рабочей группы по вопросам СВО во главе с ее руководителем, первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Изменения вносятся в закон "О статусе военнослужащих" и "О войсках национальной гвардии РФ". Так, правом первоочередного зачисление в государственные и муниципальные школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря наделяются в том числе дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. При этом, согласно документу, детям военнослужащих, добровольцев и росгвардейцев, погибших в ходе СВО, места в таких учреждениях будут предоставляться во внеочередном порядке.

Как отмечал ранее Турчак, сегодня таким правом наделены только дети военнослужащих, а дети добровольцев подобных льгот не имеют. По его словам, это противоречит "общей концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условиях". Кроме того, подчеркивал он, по действующим сегодня нормам при гибели военнослужащего его дети теряют право на предоставление подобных льгот, "хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь".

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.