СФ одобрил отмену НДС при передаче лекарств, ввезенных фондом "Круг добра"

Закон вступит в силу с 1 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который освобождает от НДС реализацию и передачу лекарств, ввезенных на территорию России и не зарегистрированных в стране, которые предназначены для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас при ввозе на территорию РФ незарегистрированных лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретным пациентам, НДС не уплачивается при условии представления в таможенные органы соответствующего разрешения, выданного Минздравом РФ. Ввозить в Россию такие лекарства имеют право только организации, указанные в законе "Об обращении лекарственных средств".

В числе таких организаций созданный по инициативе президента РФ фонд "Круг добра" не упоминается, отмечают в правительстве. В связи с этим сейчас при реализации таких лекарственных препаратов фонду, а также при передаче лекарств самим фондом в адрес организаций государственной системы здравоохранения, НДС следует уплачивать в установленном порядке. Закон освобождает подобные операции от уплаты НДС.

Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.