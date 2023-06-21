СФ одобрил закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы и колледжи

Закон также наделяет правительство полномочием определять порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах для перехода обучающихся - участников специальной военной операции с платного на бесплатное обучение

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, согласно которому факт прохождения военной службы по призыву будет засчитываться в качестве индивидуального достижения при поступлении на бюджетные места в вузы и колледжи. Документ также содержит норму о льготах при поступлении в университет участникам специальной военной операции (СВО).

Изменения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации". Так, при поступлении в колледжи в качестве индивидуальных достижений будет учитываться прохождение военной службы в Вооруженных силах по призыву, по контракту, по мобилизации, участие в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом при выполнении задач в ходе СВО. Также, согласно закону, при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета наряду с результатами ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями будут учитываться индивидуальные достижения граждан, а именно прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы в период мобилизации в ВС РФ и военной службы в зоне СВО.

Кроме того, право на обучение при поступлении в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты получают участники СВО, включая тех, кто отражал нападения на территорию РФ, мобилизованные, ополченцы Донбасса, дети участников боевых действий за рубежом. Этим же правом наделяются военнослужащие войск Росгвардии, участвующие в СВО, и их дети. Сейчас правом обучаться в рамках специальной квоты обладают Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети участников СВО, военнослужащие, в том числе проходившие службу в период мобилизации, действия военного положения или по контракту, включая добровольцев, а также дети военнослужащих и сотрудников органов власти, в которых законом предусмотрена военная служба, сотрудники МВД, направленные за границу и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

Кроме того, согласно закону, дети умерших от коронавируса врачей, заразившихся при исполнении служебного долга, получат право льготного поступления по основным профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования.

Закон также наделяет правительство РФ полномочием определять порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах для перехода обучающихся - участников специальной военной операции с платного на бесплатное обучение.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.