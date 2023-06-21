На Северном Кавказе стартовал мастер-класс по цифровой журналистике

Мероприятие пройдет 21-22 июня в Пятигорске

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Федеральное информационное агентство ТАСС при поддержке Министерства экономического развития РФ запустило мастер-класс "Цифровая журналистика" для корреспондентов и сотрудников пресс-служб регионов Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие проходит 21-22 июня в Пятигорске.

Лекции для журналистов Северного Кавказа проведут ректор Пятигорского государственного университета Александр Горбунов, гендиректор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин, создатель сети городских пабликов, медиапродюсер Илья Лочканов, генеральный директор агентства "БЛЭК" Евгений Журавлев, главный редактор мультиплатформенного проекта Russia Beyond (медиахолдинг RT) Всеволод Пуля, медиаэксперт, доцент РГГУ Максим Корнев, генеральный директор АНО "Лаборатория медиа" Сергей Косенчук, куратор отдела по взаимодействию с контент-центрами АНО "Диалог Регионы", генеральный продюсер "Slovo production" Глеб Катков, PR-эксперт, директор по коммуникациям госкорпорации Кавказ.РФ Татьяна Баева.

Во время мастер-класса журналисты вместе с экспертами обсудят ведение социальных сетей, мультимедийность и мультиплатформенность, создание видеоконтента для соцсетей, правила и принципы сторителлинга. Также для участников проведут питчинг и разбор материалов журналистов.