СФ одобрил закон, запрещающий закрывать учреждения культуры без оценки последствий

Глава комитета СФ по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова отметила, что форму опроса жителей в каждом конкретном субъекте нужно сделать наиболее удобной

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, запрещающий региональным или муниципальным органам власти ликвидировать организации культуры без одобрения специальной комиссии по оценке последствий такого решения.

Как отметила глава комитета СФ по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова, закон направлен на защиту государственных и муниципальных организаций культуры от необоснованной реорганизации. Закон устанавливает, что орган исполнительной власти субъекта России или орган местного самоуправления принимает решение о реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной организации культуры только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

При этом порядок проведения оценки, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии и подготовки заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ. Кроме того, решение о реорганизации или ликвидации организации культуры, расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом результата опроса его жителей.

"На мой взгляд, это очень полезная инициатива. По аналогии, как мы принимали в свое время такое решение по школам. Я считаю, что это очень правильный подход. Нельзя без учета мнений или оценки последствий ликвидации принимать решение. А форму опроса жителей в каждом конкретном субъекте нужно сделать наиболее удобной", - сказала глава комитета СФ.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.