Журналисты The Economist встретились с начальником ГУР Украины Будановым

Они рассказали, что глава разведки Украины пережил уже "минимум 10 покушений"

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Журналисты британского The Economist заявили, что лично пообщались с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым в его офисе в Киеве. Как отмечается в статье, опубликованной на сайте издания, глава разведки пережил уже "минимум 10 покушений".

В интервью его помощники рассказали об обстрелах штаб-квартиры ГУР в Киеве, а Буданов выразил мнение, что Россия не станет применять ядерное оружие.

Сообщения о тяжелом ранении Буданова стали распространяться в СМИ и соцсетях с конца мая. При этом украинские власти утверждали, что за это время неоднократно заслушивали его доклады на заседании ставки верховного главнокомандующего. Так, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня сообщил, что Буданов присутствовал на таком совещании лично, но доказательств не привел. Информацию о ранении начальника ГУР также неоднократно опровергал представитель ведомства Андрей Юсов. Он утверждал, что Буданов здоров и продолжает работать, однако не пояснял, почему глава ГУР не появлялся на публике.