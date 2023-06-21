В Госдуму внесли законопроект о корпоративном волонтерстве

Его авторами стали депутаты от фракции "Единая Россия"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым внесли в палату законопроект о возможности включить в коллективный трудовой договор меры поддержки волонтерства и благотворительной деятельности. Документ размещен в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в статью 41 Трудового кодекса (ТК) РФ. В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен для повышения уровня мотивации работающих людей к вовлечению в благотворительную деятельность и добровольчество.

"Корпоративное волонтерство - актуальная и эффективная форма проявления социальной ответственности компаний и их сотрудников. Этот инструмент взаимодействия с обществом и властью, объединения персонала вокруг значимых социальных проблем становится все более действенным и востребованным", - отмечается в документе.

Законопроект предлагает меру, которая будет применяться работодателем добровольно с учетом производственных возможностей и финансово-экономического положения, уточняется в пояснительной записке.