Соцфонд России с начала года перечислил 142 млн рублей на ежемесячные денежные выплаты

Ежемесячные денежные выплаты получают около 14 млн россиян

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Около 14 млн россиян получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), с начала 2023 года Социальный фонд России выделил на эту меру поддержки 142 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"С начала года Социальный фонд перечислил 142 млн рублей на ежемесячные денежные выплаты. Всего эту выплату получают 14 млн граждан", - говорится в сообщении.

ЕДВ получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, Героев СССР и РФ.

Отмечается, что, если гражданин имеет несколько оснований на получение ЕДВ (например, как инвалид или ветеран), он имеет право выбора более выгодного для себя основания получения выплаты по одной из категорий. Если гражданин является пенсионером, то выплату он получает вместе с пенсией.