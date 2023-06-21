В Подмосковье провели для школьников более 1,2 тыс. экологических занятий

Также в регионе насчитывается более 160 школьных лесничества, которые объединяют свыше 3 тыс. юных натуралистов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. занятий, посвященных экологии, провели для школьников и воспитанников детских садов Московской области с начала 2023 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"С начала года для учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений специалистами наших лесничеств проведено более 1,2 тыс. экологических занятий. Это и теория в классах, и практические уроки на природе", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Он добавил, что в Московской области также развивается движение школьных лесничеств. В настоящее время в регионе насчитывается более 160 школьных лесничества, которые объединяют свыше 3 тыс. юных натуралистов.

"В Подмосковье много талантливых детей, а среди них много тех, кто увлечен вопросами экологии родного края. И несмотря на то что сейчас каникулы, ребята, как профессионалы, продолжают под чутким руководством лесничих заниматься любимым делом. С начала лета проведено почти 60 занятий, в планах до конца каникул - организовать еще более 140 уроков", - отметил Филимонов.