Путин дал выпускникам военных вузов напутствие: "С Богом"

Президент отметил, что смелости, храбрости, мужества и героизма российской армии не занимать

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов отметил мужество и героизм российских бойцов и дал молодым офицерам напутствие: "С Богом".

По традиции в начале церемонии глава государства выступил с речью. Выслушав министра обороны РФ Сергея Шойгу и выпускника Военной академии Генштаба, генерал-майора Александра Токарева, который выступил от имени всех своих соратников, президент вновь взял слово.

"Только что выпускник академии сказал о мужестве, героизме наших солдат и офицеров. И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем: смелости, храбрости, мужества и героизма нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!" - обратился Путин к молодым офицерам.