Бизнесмен рассказал, что батискаф "Титан" управляется контроллером, похожим на джойстики

Крис Браун сообщил, что отказался погружаться на дно Атлантического океана на борту этого аппарата из-за опасений в связи с системой контроля

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Британский бизнесмен Крис Браун рассказал, что отказался погружаться на дно Атлантического океана на борту батискафа "Титан", с которым несколько дней назад была утеряна связь, из-за опасений в связи с системой контроля подводного аппарата.

"Я узнал, что они используют старые стойки строительных лесов для балласта подлодки, а ее управление основано на контроллерах по типу тех, что [используются] в компьютерных играх", - заявил 61-летний предприниматель в опубликованном в среду интервью газете The Sun. Как отмечается в статье издания, при пилотировании аппарата используется модифицированный игровой контроллер швейцарской компании Logitech с двумя аналоговыми стиками и четырьмя цветными кнопками.

Браун рассказал, что в 2016 году во время отдыха на карибском острове Некер, который принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, он и его приятель бизнесмен Хэмиш Хардинг внесли 10%-й депозит на оплату путешествия на "Титане", которое тогда оценивалось в £80 тыс. ($100 тыс. по текущему курсу) и с тех пор выросло в цене более чем в два раза. Браун подчеркнул, что после детального изучения технических характеристик аппарата в итоге решил отказаться от погружения.

"В конце концов я написал им, что не могу спускаться. Я попросил их вернуть средства, поскольку не был убежден [в безопасности]", - добавил предприниматель, выразив мнение, что компания-оператор "слишком сильно экономила" на батискафе. При этом Хардинг, которому принадлежит фирма Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, не принял во внимание опасения Брауна и отправился в путешествие.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера "Титаник". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов. По информации телеканала Sky News, на борту "Титана", помимо Хардинга, находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.