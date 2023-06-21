В России число молодых исследователей выросло вдвое с 2000 года

Сегодня в России в сфере исследований и разработок работают, по разным оценкам, от 350 до 400 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Доля молодых российских специалистов, работающих в сфере исследований и разработок, с 2000 года выросла примерно в два раза. В России одна из самых молодых наук в мире, сообщил ТАСС в среду в Нижнем Новгороде председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Никита Марченков.

"Сегодня в России в сфере исследований и разработок работают, по разным оценкам, от 350 до 400 тыс. человек. Из них более 44% - это исследователи в возрасте до 39 лет, практически половина. Для сравнения еще в 2000 году эта доля составляла 26%. То есть практически вдвое за 20 лет выросла доля молодежи [в науке], и сегодня в России одна из самых молодых наук в мире", - сказал Марченков.

По его словам, сейчас молодым ученым необходимо обращать внимание на развитие не только тех навыков, которые имеют отношение непосредственно к профессиональной деятельности.

"Я бы скорее говорил про уровень и качество подготовки, потому что сегодня исследователь должен действительно несколько отличаться от того, каким он был 20 или 30 лет назад. Сегодня он должен встраиваться в существующую реальность, быть готовым рассказать обществу о том, для чего нужны его исследования, чтобы получить социальное одобрение, рассказать о том, почему это экономически может быть обоснованно, чтобы получить финансирование", - добавил собеседник агентства.

Таким образом, ученый становится специалистом более широкого профиля. "Мне кажется, важно говорить о том, чтобы те 160 тыс. молодых ребят, которые сегодня работают в науке, чтобы они были правильно сориентированы", - заключил Марченков.

В среду в Нижнем Новгороде открылся XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. На участие в мероприятии поступило более 1 тыс. заявок от представителей из всех 89 регионов России. Мероприятие посетят участники из Белоруссии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.