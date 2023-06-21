В Саратове увеличили площадь Кумысной поляны на 700 га

По словам губернатора области Романа Бусаргина, расширение территории поможет защитить лесные насаждения от вырубки

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. Площадь Кумысной поляны в Саратове, являющейся памятником природы, увеличилась на 700 га - до 6 200 га. Об этом в среду сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Продолжаем расширять Кумысную поляну. В этот раз присоединили массив от села Еремеевка Гагаринского района до поселка Рейник. Общая площадь лесопарка увеличилась почти на 13% - до 6 200 га", - написал губернатор, уточнив, что территория стала больше на 700 га.

По его словам, расширение площади памятника природы призвано защитить лесные насаждения от вырубки, а территорию от незаконной застройки.

"Знаю, что многие любят гулять на Кумысной поляне, поэтому параллельно занимаемся благоустройством мест отдыха. Устанавливаем беседки и приводим в порядок родники", - добавил глава региона.

Кумысная поляна является особо охраняемой природной территорией. В 2022 году площадь лесопарка увеличили на 950 га, в итоге она составила более 5 400 га.