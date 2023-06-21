В Ростовской области прогнозируют ливни с грозой и сильным ветром

Порывы могут достигать 20-23 м/с

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. В Ростовской области в среду ожидаются сильные дожди с грозой и усилением ветра до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"До 21:00 21 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с", - сообщили в ведомстве, добавив, что непогода не затронет северные районы региона.

Спасатели рекомендовали быть внимательными и осторожными при выходе на улицу, не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Сильные ливни и ветер, обрушившиеся на Ростовскую область в мае, стали причиной нескольких ЧП. Так, из-за непогоды обрушились трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону. В результате погибла женщина, пострадали 36 человек, в том числе дети. Из больниц региона выписаны все пострадавшие, один подросток продолжает лечение в Российской детской клинической больнице.