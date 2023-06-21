Госдума вводит штрафы для иноагентов, проигнорировавших предписание о нарушении закона

Для граждан наказание составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла первом чтении законопроект об административном штрафе до 300 тыс. рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах предлагается установить в статье 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан наказание составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.