Во Франции выставят на аукцион шляпу Майкла Джексона

Предварительно стоимость лота оценивают от €60 тыс. до €100 тыс.

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Шляпа, в которой американский певец Майкл Джексон (1958-2009 годы) выступал во время концерта, где он впервые исполнил свою знаменитую "лунную походку", будет выставлена на торги в Париже 26 сентября. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные аукционного дома.

В этой шляпе король поп-музыки выступал на концерте 25 марта 1983 года в честь 25-летия лейбла Motown. Он бросил ее в дальний конец сцены перед началом исполнения своего хита Billie Jean, в ходе которого и исполнил свое знаменитое танцевальное движение.

Предварительно стоимость лота оценивается от €60 тыс. до €100 тыс. Его продажу осуществляет аукционный дом Lemon Auction и компания Artp ges, специализирующаяся на торговле музыкальными инструментами. Ранее они уже отметились продажей гитары Ноэла Галлахера, которую он разбил в ночь распада группы Oasis, ее приобрели за €385,5 тыс.

Помимо шляпы Майкла Джексона на аукционе, который пройдет 26 сентября на площадке парижского аукционного дома Друо, будет представлено около 200 лотов. Среди них афиши, билеты на концерты, золотой диск Мадонны, музыкальные инструменты, костюм Мартина Гора из Depeche Mode, виниловые пластинки Rolling Stones и другие предметы. Полный каталог будет опубликован на сайте Lemon Auction 4 июля.