КС признал, что вещдоки нельзя уничтожать до вынесения решений по всем делам с их участием

Федеральному законодателю надлежит определить порядок и сроки хранения вещественных доказательств в случаях, если они фигурируют в двух и более уголовных делах, не объединенных в один процесс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) признал незаконной практику, когда вещественные доказательства, фигурирующие в нескольких уголовных процессах, уничтожают до вынесения финального решения по всем этим делам. Федеральному законодателю надлежит внести соответствующие изменения в правовое регулирование, следует из опубликованного в среду постановления КС РФ.

"Признать положения статей 82 и 240 УПК РФ не соответствующими Конституции в той мере, в какой они по смыслу, придаваемому им судебным толкованием в системе действующего правового регулирования, служат основанием для уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами по двум или более уголовным делам, после вступления в законную силу приговора суда по одному из этих уголовных дел, притом что по другому приговор в законную силу не вступил", - говорится в тексте постановления.

Дело о сбыте наркотиков

Сами по себе статьи 82 и 240 УПК определяют порядок обращения с вещдоками и их хранения при рассмотрении уголовных дел. Поводом для проверки их законности послужила жалоба Вадима Скотникова из Ступина, который был осужден за сбыт наркотиков в крупном размере.

После вступления в силу приговора в отношении покупателей амфетамина у Скотникова, но до рассмотрения дела самого продавца наркотиков изъятые наркотики были, как заявлялось, уничтожены. В связи с этим не оказалось возможности исследовать этот основной в деле вещдок в процессе в отношении самого Скотникова. Он счел, что подобная практика нарушает его права на всестороннее разбирательство, так как не остается возможностей для рассмотрения важной части дела.

Скотников обжаловал это решение в судебных инстанциях, но не получил удовлетворения своих требований. Исчерпав другие способы защиты своих прав, он обратился с жалобой в КС РФ.

Решение КС РФ

Судьи КС РФ прежде всего отметили, что участники судебного процесса должны иметь доступ к вещественным доказательствам и возможность их непосредственно исследовать. В противном случае исчезает возможность для их проверки и вынесения определенных выводов. Исходя из этого, вещдоки, которые не имеют определенных сроков годности, должны сохраняться вплоть до вступления решений по конкретным уголовным делам в законную силу.

Уничтожение вещдоков сразу после одного уголовного дела, но без рассмотрения второго может вести к тому, что установленные в рамках первого процесса факты будут представлены во втором процессе уже формально, вместо возможности исследовать вещдоки непосредственно всеми сторонами с учетом всех особенностей дела.

Федеральному законодателю надлежит определить порядок и сроки хранения вещественных доказательств в случаях, если они фигурируют в двух и более уголовных делах, не объединенных в один процесс.

"Впредь до внесения в действующее правовое регулирование соответствующих изменений <…> должно обеспечиваться хранение предметов, являющихся вещественными доказательствами по двум или более уголовным делам, для их возможного непосредственного исследования по каждому из уголовных дел до вступления приговора суда в законную силу применительно к каждому из этих уголовных дел", - говорится в постановлении.

Решения по делу Вадима Скотникова подлежат пересмотру в установленном порядке.