Генпрокуратура признала WWF нежелательной организацией

По данным ведомства, фактически так называемая природоохранная деятельность под руководством подданного Великобритании Н. Исделла используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности России в экономической сфере

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации WWF (Всемирный фонд природы) нежелательной на территории РФ. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По результатам прoведения проверки Генпрoкуратурой России принято решение о признании нежелательнoй на территории Российской Федерации деятельнoсти международной неправительственнoй oрганизации World Wild Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, Всемирный фонд природы, Швейцария)", - говорится в сообщении.

В нем указано, что фактически так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность под руководством подданного Великобритании Н. Исделла используется WWF как прикрытие для реализации проектов, формирующих угрозы безопасности РФ в экономической сфере.

Там подчеркнули, что WWF под предлогом сохранения окружающей среды занимается деятельностью, которая направлена на то, чтобы помешать реализации политического курса РФ по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов, находящихся на приарктических территориях, а также разработке и легитимизации ограничений, способных стать основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

Генпрокуратура указала, что инициативы WWF направлены на крупные предприятия в нефтегазовой отрасли и сфере энергетики, а также на тех, кто занимается разработкой месторождений драгоценных металлов и полезных ископаемых. По данным ведомства, применительно к предприятиям, некоторые из которых являются исполнителями национальных программ, фонд сформировал сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора данных об экологической обстановке в регионах РФ в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке якобы "независимых" оценок, имеющих тенденциозный характер, которые направлены на сковывание экономического развития России.

WWF сформировала рейтинг экологической ответственности компаний РФ в разных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации, в частности нефтегазовые, горнодобывающие, энергогенерирующие, металлургические. Генпрокуратура отметила, что при этом формирование таких рейтингов ведут тенденциозно в соответствии с субъективными стандартами и критериями, разработанными WWF, которая сама определяет предприятия, достойные получения "зеленого статуса". Организация оказывала материальную и методическую поддержку некоммерческим организациям, включенным в России в реестр иностранных агентов ("Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Балтики" и другим), члены которых привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений в связи с принятием участия в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера, что свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации", - отметили в Генпрокуратуре.