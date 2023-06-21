В СПЧ считают, что отказ от профилактических выжиганий поможет снизить число поджогов леса

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметили, что также необходимо снять запреты на сельское лесоводство

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Число поджогов травы и леса можно сократить, полностью отказавшись от профилактических выжиганий. Такое мнение высказали в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя поручение президента РФ правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса.

"Чтобы реально снизить число поджогов травы и леса, нужно полностью отказаться от сельхозвыжиганий (включая рисовую солому), от профилактических выжиганий на любых землях (заменив их безогневыми мерами профилактики), снять запреты на сельское лесоводство (они провоцируют поджоги для уничтожения нелегального леса). И ввести в законодательство понятие противопожарной агитации и пропаганды в лесах и обеспечить средствами эту работу", - говорится в Telegram-канале СПЧ.

Ранее президент РФ Владимир Путин не исключил возможность введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности и лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба. Рассмотреть соответствующую инициативу в срок до 1 августа глава государства поручил по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 17 мая.

"Совет занимается этой темой еще с 2010 года и приветствует появление такого поручения", - отмечается в Telegram-канале СПЧ.

По информации совета, сейчас поджоги травы в большинстве случаев не наказываются из-за того, что инспекторов пожарного надзора и лесничих очень мало, а у полиции нет полномочий штрафовать за эти нарушения. Кроме того, много выжиганий инициируется муниципальными и региональными органами власти, отмечают в СПЧ.