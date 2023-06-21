Губернатор Севастополя объяснил звуки сирены в городе проверкой системы оповещения

По словам Михаила Развожаева, в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил звуки сирены в городе проверкой систем оповещения в воинской части.

"Вижу вопросы по поводу звуков сирены. Сирену включали в одной из воинских частей для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части", - написал Развожаев в среду в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации и напомнил, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно, в том числе по уличным системам оповещения, которые невозможно взломать.

Ранее жители Севастополя сообщали в Telegram-каналах о звуках сирены, которые были слышны в городе.