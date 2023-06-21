Путин объявил благодарность директору Московского зоопарка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился объявить благодарность гендиректору Московского зоопарка Светлане Акуловой. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Объявить благодарность президента Российской Федерации Акуловой Светлане Владимировне - генеральному директору государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в распоряжении.
Светлана Акулова занимает должность генерального директора Московского зоопарка с 3 октября 2016 года.