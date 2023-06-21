21 июня, 13:40

Путин объявил благодарность директору Московского зоопарка

Светлана Акулова занимает должность генерального директора зоопарка с 3 октября 2016 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился объявить благодарность гендиректору Московского зоопарка Светлане Акуловой. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Объявить благодарность президента Российской Федерации Акуловой Светлане Владимировне - генеральному директору государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в распоряжении.

Светлана Акулова занимает должность генерального директора Московского зоопарка с 3 октября 2016 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМосква
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