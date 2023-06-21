В Мурманской области ввели особый противопожарный режим

Для нарушителей установили штрафы: для граждан - до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - 60-90 тыс. рублей, для организаций - 600 тыс. - 1 млн рублей

МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели особый противопожарный режим в связи с установлением чрезвычайно высокой пожарной опасности и крупными пожарами в двух лесничествах, сообщил в среду региональный оперативный штаб.

"На территории Мурманской области введен особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В период действия противопожарного режима гражданам запрещается посещение лесов, разведение там костров, использование открытого огня, мангалов, сжигание мусора, травы и горючих материалов", - говорится в сообщении.

Режим введен в связи с установлением на территории Мурманской области IV-V классов пожарной опасности и с крупными лесными пожарами на территории Печенгского и Зашейковского лесничеств.

Для нарушителей установлены штрафы: для граждан - до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - 60-90 тыс. рублей, для организаций - 600 тыс. - 1 млн рублей. В области усилят меры профилактики, введут рейды и патрулирование лесов.

По данным Минприроды региона, с 12 по 18 июня ликвидировано 13 лесных пожаров общей площадью более 150 га. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 28 лесных пожаров площадью более 179 га, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствовала. Предварительно, все пожары возникли из-за несоблюдения населением правил пожарной безопасности в лесу.