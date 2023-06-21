Отключение горячей воды на 10 дней состоялось в 25% многоквартирных домов Москвы

Отремонтировано около 2 155 км разводящих тепловых сетей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подача горячего водоснабжения после 10-дневного перерыва возобновлена для более чем 16 тыс. столичных зданий, в том числе для более 8,5 тыс. жилых домов. Это составляет четверть всех московских многоквартирных домов, сообщили в среду в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"ПАО "МОЭК" за первый месяц летних профилактических работ провел гидравлические испытания на 2 665 км магистральных сетей (30,5% от их общей протяженности). Кроме того, отремонтировано около 2 155 км разводящих тепловых сетей. Подача горячего водоснабжения возобновлена для 16 076 зданий, в т. ч. 8 512 жилых домов - 25% от общего количества многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в ходе кампании по подготовке к отопительному периоду из эксплуатации для гидравлических испытаний поочередно выводятся участки тепловых сетей, из-за чего на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, который и обеспечивает нагрев горячей воды. "Чтобы выполнить все работы в срок с необходимым качеством, компания сконцентрировала необходимый состав сил и средств: задействовано более 9 тыс. человек, 132 опрессовочных центра и 269 единиц спецтехники", - добавили в компании.

Условие бесперебойного теплоснабжения

"Во время проведения летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения ПАО "МОЭК" проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика магистральных и разводящих сетей общей протяженностью свыше 17 тыс. км, перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Работами будут охвачены более 74 тыс. зданий, в том числе более 34 тыс. жилых домов", - напомнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что летняя профилактика - основное условие, обеспечивающее надежное теплоснабжение потребителей и бесперебойную работу всех элементов сложной столичной системы централизованного теплоснабжения - тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, особенно в зимний период.

"ПАО "МОЭК" в своей работе активно использует все современные технологии для развития системы теплоснабжения - проведение внутритрубной диагностики, тепловизионные обследования, использование современных материалов при прокладке тепловых сетей и т. д. Благодаря этому продолжительность летних профилактических работ сегодня в Москве не превышает 10 дней (по нормативам этот срок сейчас не должен превышать 14 дней). При этом до 2011 года этот показатель составлял 14 дней, а до 2003 года - 21 день", - заключили в компании.